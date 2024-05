Europei di ginnastica ritmica - oro per la Esposito davanti ad Alice D’Amato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Inizia forte l’Italia aglidiartistica femminile di Rimini. Le fate si qualificano al primo posto per le finali di domenica e portano a casa un fantastico bis di medaglie con Manila, rispettivamente prima e seconda nell’All Around individuale. Non era mai successo in passato per le azzurre. La regola dei passaporti (il podio non può essere occupato da tre atlete della stessa nazionale) però impedisce all’Italia di conquistare anche la medaglia di bronzo nel ‘giro completo’ perché aritmeticamente al terzo posto si sarebbe classificata Andreoli che però deve cedere il gradino più basso del podio alla britannicaKinsella. Nota amara di giornata l’infortunio al ginocchio destro di Asiache durante l’esecuzione di ...