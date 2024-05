Giro d’Italia 2024 | tutti gli italiani in gara Attesa per Tiberi e Pellizzari - Milan a caccia della maglia ciclamino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Siamo a meno di 48 ore dall’inizio del: la lista dei partecipanti è definita ed è tutto pronto per la partenza nella tappa di Torino, in un primo fine settimana che regalerà subito spettacolo. Sono 43 gliche saranno presenti in questa Corsa Rosa, con ambizioni e obiettivi diversi. La curiosità principale sarà relativa a due giovani come Antonio(Bahrain – Victorious) e Giulio(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). I due si sono messi in mostra al Tour of the Alps: in particolareè in grandissima condizione, emersa anche alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il corridore frusinate è la principale speranza italiana per la classifica generale e a quasi 23 anni avrà la prima vera chance per fare classifica in un Grande ...