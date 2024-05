Mary di Danimarca - tour sullo yacht col marito

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Reginadie il, il Re Federico, sono apparsi di nuovo insieme in occasione del tradizionaleestivo a bordo delloreale. Si tratta del primo da quando sono stati incoronati dopo l’abdicazione della Regina Margherita e, a detta degli esperti, è stata anche un’occasione per riequilibrare un’immagine di coppia che ha già subito parecchi scossoni. Basti pensare al presunto tradimento del Re, oltre al loro primo ritratto ufficiale che ha scatenato le critiche perché accusato di essere fin troppo ritoccato. La coppia sembrava felice e per la prima volta ha anche rilasciato un’intervista con i media.e Federico diina bordo delloreale L’abdicazione a sorpresa della Regina ...