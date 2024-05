Capo Plaza e la sua opinione sulla stagione attuale del Milan : tra Leao, Conte, il nuovo album e tantissime curiosità Rapper con un album in uscita, tifoso del Milan appassionato, Capo Plaza si è raccontato a Sport Week. CHI VUOLE COME ALLENATORE – «Antonio Conte. Lui saprebbe rimettere tutti in ... Continua a leggere>>

Milan , il rapper Capo Plaza , noto tifoso rossonero, ha fatto il nome di Conte per la panchina e ha indicato Hernandez come sacrificabile Il Milan è uno dei club più prestigiosi e tifati del mondo. Per questo tra i suoi milioni di tifosi è normale che ci siano tante persone di successo, dai grandi ... Continua a leggere>>

capo plaza concerto Milano 2025: data, biglietti, prezzi e scaletta - capo plaza torna in concerto a Milano nel 2025: l’artista ha annunciato un’unica imperdibile data.La cornice dell’evento all’insegna della musica sarà quella del Forum di Assago. Scopriamo tutti i ... Continua a leggere>>

capo plaza: «La sofferenza non va nascosta, serve per crescere» - Contribuisce a normalizzare questi sentimenti, a distruggere i tabù e a farci sentire meno soli. Per questo capo plaza in Ferite, il suo terzo album - uscito per Warner Music il 3 maggio -, ha deciso ... Continua a leggere>>

La carenza di melagrane ha un effetto positivo sulla domanda di mercato - Le ultime uve da tavola rosse senza semi del Sudafrica sono state spedite lo scorso fine settimana in Europa, un mercato che è stato particolarmente forte per questa varietà. Ad affermarlo ... Continua a leggere>>