Primo maggio - numeri importanti per i siti culturali della Campania | in testa Pompei e la Reggia di Caserta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOltre 25mila visitatori al Colosseo più altri circa 10mila al Foro Romano e al Palatino, quasi 12mila e 500 ae al Pantheon, poco meno di 11mila agli Uffizi: sono alcuni dei dati sull’affluenza nei luoghicultura statali per la festa del 1°. Li ha diffusi il MinisteroCultura che, anche per quest’anno, in occasioneFesta del Lavoro, ha deciso di mantenere aperti i musei, i parchi archeologici e i luoghicultura statali con i consueti costi e modalità. Ecco nel dettaglio la lista dei musei con il numero di visitatori: Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio 25099; Parco archeologico di– Area archeologica di12466; Pantheon 12371; Gallerie degli Uffizi – Gli ...