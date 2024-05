Rischio idrogeologico - Baselice e Sant’Agata nell’elenco proposto dal Ministero Matera Governo mostra attenzione per il territorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania, su espressa richiesta deldell’Ambiente (MASE) del 16 Febbraio 2024, ha reso noto lo scorso 30 Aprile 2024 gli interventi per la mitigazione delda finanziare in Campania con fondi delProgrammazione annualità 2024. Anche la provincia di Benevento, se l’istruttoria sarà completata con esito positivo, beneficerà di tali risorse. In particolare sono due gli interventi al momento previsti nella citata programmazione per i Comuni dide Goti e, per un totale di oltre undici milioni di euro. Nello specifico 7,9 sono destinati ade’ Goti per il “Recupero centro storico ed eliminazione dei pericoli incombenti dovuti a movimenti franosi in atto e dissesti”; ...