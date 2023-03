Ambra Angiolini e la bulimia: "È come un tumore dell'anima" (Di sabato 25 marzo 2023) Leggi Anche Ambra Angiolini innamorata, ecco chi è il nuovo compagno I problemi di bulimia Nel libro 'InFame' Ambra Angiolini aveva racconta i suoi problemi di bulimia e nell'intervista ha detto: 'La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 marzo 2023) Leggi Ancheinnamorata, ecco chi è il nuovo compagno I problemi diNel libro 'InFame'aveva racconta i suoi problemi die nell'intervista ha detto: 'La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ambra Angiolini: 'La bulimia è come un tumore all’anima. Jolanda ha riempito un vuoto' - infoitcultura : Ambra Angiolini si racconta tra carriera e disturbi alimentari dovuti alla bulimia - andrewsword2 : RT @HuffPostItalia: Ambra Angiolini: 'La bulimia è come un tumore all’anima. Jolanda ha riempito un vuoto' - HuffPostItalia : Ambra Angiolini: 'La bulimia è come un tumore all’anima. Jolanda ha riempito un vuoto' - 361_magazine : Ambra Angiolini si racconta tra carriera e disturbi alimentari -