(Di sabato 25 marzo 2023) L’dalle grandi vette sino a fondo, da Cervinia scendendo giù, Valtournenche, Chamois, da sempre abbondante è ora un tema che preoccupa. Le precipitazioni nevose sono progressivamente diminuite. Il ghiaccio è vivo a 4000 metri, non c’è più neve a conservarlo, i crepacci aperti raccontano di un grande cambiamento. Più in basso spunta l’erba dove solamente pochi anni c’erano metri di neve sino a primavera inoltrata. Il ghiacciaio soffre davanti al Cervino, patrimonio condiviso con la Svizzera, l’nonostante sia dappertutto non è più abbastanza. Lungo lai sindaci hanno emanato ordinanze per il risparmio dell’. A Chamois, dove si arriva solo con una funivia, e l’unico rumore è quello del torrente, Mario Pucci, il sindaco, chiede di limitare i consumi.

Allerta idrica in Valle d'Aosta, gli impianti obsoleti e l'acqua che si disperde Sky Tg24

