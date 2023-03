Svezia-Belgio, gol di Lukaku: colpo di testa perfetto dell’attaccante dell’Inter (VIDEO) (Di venerdì 24 marzo 2023) Romelu Lukaku torna a giocare col Belgio e va subito in gol contro la Svezia nelle qualificazioni a Euro 2024. L’attaccante dell’Inter, che ha molto da farsi perdonare in nazionale dopo i disastri contro la Croazia ai Mondiali, riscatta il periodo no in nerazzurro (salvo un paio di acuti) e trova con un colpo di testa imperioso la rete dello 0-1. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Romelutorna a giocare cole va subito in gol contro lanelle qualificazioni a Euro 2024. L’attaccante, che ha molto da farsi perdonare in nazionale dopo i disastri contro la Croazia ai Mondiali, riscatta il periodo no in nerazzurro (salvo un paio di acuti) e trova con undiimperioso la rete dello 0-1. In alto ecco il. SportFace.

