Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Napoli ha svolto una Seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 2 Aprile con Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo, integrato con elementi del settore giovanile, ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro di forza in palestra. Successivamente la squadra si è spostata in campo dove ha svolto partita con le sponde. Raspadori ha fatto allenamento personalizzato in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

