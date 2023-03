Pensioni, nuovo allarme, sforbiciata pari a 340 euro mensili: ecco a chi spetta e cosa accadrà domani? (Di venerdì 24 marzo 2023) Pensioni, sempre più bassi i valori degli assegni scesi sotto l’importo di 340 euro mensili. A dirlo è uno studio condotto dalla Uilp che mostra in chiaro la perdita del potere di acquisto registrato nella fascia debole della società. Nel periodo che va dal 2011 al 2022, è stato rilevato un abbattimento degli assegni previdenziali ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023), sempre più bassi i valori degli assegni scesi sotto l’importo di 340. A dirlo è uno studio condotto dalla Uilp che mostra in chiaro la perdita del potere di acquisto registrato nella fascia debole della società. Nel periodo che va dal 2011 al 2022, è stato rilevato un abbattimento degli assegni previdenziali ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scontri, blocchi stradali e aeroporti in tilt: la Francia di nuovo in piazza contro la riforma delle pensioni di Ma… - paolalbert16 : RT @FuncatGrazia: #opzionedonna Il solito rimpallo di responsabilità. CREDIBILITA'=ZERO! @GiorgiaMeloni @MEF_GOV @MinLavoro @w_rizzetto Rif… - paolalbert16 : RT @FuncatGrazia: #opzionedonna Il solito rimpallo di responsabilità. CREDIBILITA'=ZERO! @MEF_GOV @CalderoneMarina @ClaudioDurigon Riforma… - paolalbert16 : RT @Tinca60roberta: Opzione donna non vi costa nulla ormai lo sanno tutti 20000 sono le donne e dormite bene? @GiorgiaMeloni @ClaudioDurigo… - annalisagug1962 : RT @FuncatGrazia: #opzionedonna Il solito rimpallo di responsabilità. CREDIBILITA'=ZERO! @MEF_GOV @CalderoneMarina @ClaudioDurigon Riforma… -