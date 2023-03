Milan, la nostra TOP 11 di sempre: ecco la risposta umana a chatGPT (Di venerdì 24 marzo 2023) Qual è la TOP 11 del Milan di tutti i tempi? Quello di stilare le migliori formazioni di sempre di squadre di club o nazionali è... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) Qual è la TOP 11 deldi tutti i tempi? Quello di stilare le migliori formazioni didi squadre di club o nazionali è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, la nostra TOP 11 di sempre: ecco la risposta umana a chatGPT - Massimi64685567 : RT @stevieansioso: @OAgostinoooo Conosci la storia della Banca Rasini? Mi sa di no, altrimenti sapresti che fra Cosa Nostra e il tuo Milan… - stevieansioso : @OAgostinoooo Conosci la storia della Banca Rasini? Mi sa di no, altrimenti sapresti che fra Cosa Nostra e il tuo M… - Nicolasforment1 : Il comportamento di Milan Skriniar da Settembre a oggi è aberrante se non fossimo a un passo da qualcosa di eroico… - SamueleEsse : @caleriserva @OhhMyreal Non ho visto la nostra Comunque al Milan è passata molta più gente è più difficile da fare… -