Italia-Inghilterra | Barella e Acerbi steccano la prima di qualificazione – TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nicolòe Francescosono partiti titolari nellapartita diall’Europeo 2024. Prestazione sottotono da parte di entrambi INSUFFICIENTI – TuttoSport, nelle pagelle di– gara valida per le qualificazioni all’Europeo 2024 – non è stato certo di manica larga con Nicolòe Francesco. Entrambi hanno guadagnato un 5 in pagella. Il difensore centrale inanella tre sanguinosi errori in appoggio e in uscita che innescano ripartenze avversarie. Il centrocampista, invece, è sotto ritmo in fase di attacco e soprattutto fa fatica a seguire Bellingham in fase di copertura. Fonte: TuttoSport – Stefano Salandin Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...