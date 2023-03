«Cristiano ha firmato», spunta la chat dei dirigenti della Juve sulla “carta Ronaldo” (Di venerdì 24 marzo 2023) In una chat tra dirigenti della Juventus, tra cui Morganti, Cherubini e il legale Gabasio, ci sarebbe la conferma che Cristiano Ronaldo aveva firmato l’ormai famosa “carta”, oltre a nuovi dettagli sulla manovra stipendi soprattutto per la stagione 2020-2021. La nuova puntata sulla scrittura privata di CR7 emerge dagli atti integrativi depositati dagli inquirenti di Torino lo scorso martedì nell’inchiesta Prisma, in vista dell’udienza preliminare del prossimo lunedì. In quella chat, il 20 aprile 2021, l’allora Chief legal officier Gabasio scriveva: «Il primo pronto a firmare è Ronaldo». Il 23 aprile, il segretario sportivo Morganti manda due massaggi in quel gruppo. Il primo alle ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) In unatrantus, tra cui Morganti, Cherubini e il legale Gabasio, ci sarebbe la conferma cheaveval’ormai famosa “”, oltre a nuovi dettaglimanovra stipendi soprattutto per la stagione 2020-2021. La nuova puntatascrittura privata di CR7 emerge dagli atti integrativi depositati dagli inquirenti di Torino lo scorso martedì nell’inchiesta Prisma, in vista dell’udienza preliminare del prossimo lunedì. In quella, il 20 aprile 2021, l’allora Chief legal officier Gabasio scriveva: «Il primo pronto a firmare è». Il 23 aprile, il segretario sportivo Morganti manda due massaggi in quel gruppo. Il primo alle ...

