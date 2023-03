Bayern Monaco-choc | Nagelsmann licenziato | cosa c' è dietro e chi arriva al suo posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) La clamorosa indiscrezione dalla Germania èta nella serata di giovedì, mentre l'Italia era impegnata in campo contro l'Inghilterra. Il Bayerha deciso di esonerare l'allenatore Juliane di affidare la panchina a Thomas Tuchel. Lo riportano tra gli altri, nelle edizioni on line, la 'Bild' e 'Kicker', riferendo che l'avvicendamento è stato improvviso ma sarebbe già alle fasi conclusive, in attesa della firma del tecnico che nel 2021 ha vinto la Champions League alla guida del Chelsea. Il 35enne, che ha portato i bavaresi ai quarti di finale della Champions eliminando il Paris Saint Germain (ai quarti ci sarà la doppia sfida contro il Manchester City), avrebbe pagato a caro prezzo la sconfitta di domenica in casa del Bayer Leverkusen che ha permesso al Borussia Dortmund il sorpasso in vetta alla classifica di ...