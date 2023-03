24 marzo 2016: muore Johan Cruijff (VIDEO) (Di venerdì 24 marzo 2023) La morte di Johan Cruijff Il 24 marzo del 2016, uno dei più grandi calciatori ci lasciò: si trattava di Johan Cruijff. L’ex di Ajax e Barcellona con cui ha vinto tanto sia da giocatore sai da allenatore. È stato uno dei migliori in entrambe le squadre portandole a conquistare trofei importanti. Con la nazionale olandese sfiora per due volte il Mondiale: prima nel 1974 e poi nel 1978. 6 anni fa, una pagina triste per questo sport ma la sua classe ed eleganza rimarrà per sempre. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) La morte diIl 24del, uno dei più grandi calciatori ci lasciò: si trattava di. L’ex di Ajax e Barcellona con cui ha vinto tanto sia da giocatore sai da allenatore. È stato uno dei migliori in entrambe le squadre portandole a conquistare trofei importanti. Con la nazionale olandese sfiora per due volte il Mondiale: prima nel 1974 e poi nel 1978. 6 anni fa, una pagina triste per questo sport ma la sua classe ed eleganza rimarrà per sempre. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

