Ucraina-Russia, la strategia Wagner aiuta Kiev: lo scenario (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – La Wagner via dall’Ucraina? Yevgeny Prigozhin, il fondatore del gruppo mercenario, starebbe preparando un ridimensionamento delle operazioni del suo esercito privato nella guerra in Ucraina, accanto alla Russia, a causa della carenza di uomini e munizioni. Lo ha riferito l’agenzia Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione che hanno preferito mantenere l’anonimato. La Wagner è impegnata in particolare nell’area di Bakhmut, la città del Donbass diventata da settimane il fulcro del conflitto. Visto come una minaccia crescente dall’establishment politico russo, Prigozhin – il cui gruppo sarebbe stato escluso dal reclutamento nelle carceri e privato dei rifornimenti militari – starebbe pianificando di spostare nuovamente l’attenzione sull’Africa vista anche le difficoltà ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Lavia dall’? Yevgeny Prigozhin, il fondatore del gruppo mercenario, starebbe preparando un ridimensionamento delle operazioni del suo esercito privato nella guerra in, accanto alla, a causa della carenza di uomini e munizioni. Lo ha riferito l’agenzia Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione che hanno preferito mantenere l’anonimato. Laè impegnata in particolare nell’area di Bakhmut, la città del Donbass diventata da settimane il fulcro del conflitto. Visto come una minaccia crescente dall’establishment politico russo, Prigozhin – il cui gruppo sarebbe stato escluso dal reclutamento nelle carceri e privato dei rifornimenti militari – starebbe pianificando di spostare nuovamente l’attenzione sull’Africa vista anche le difficoltà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoDeMartini : ?? IN PARLAMENTO SI COMINCIA AD ASCOLTARE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI CONTRARI ALL’INVIO DI ARMI IN UCRAINA ?? ROM… - Linkiesta : Tre anni fa #Conte fece sfilare l’esercito russo in Italia, ovvio che oggi non voglia aiutare l’#Ucraina Una delle… - putino : La verità è che le munizioni ad uranio impoverito alla Russia fanno spavento per un solo motivo: sono capaci di pen… - Ninabazz3 : RT @VEParsi1: Nel position paper cinese non c’è nessuna prospettiva di pace. La proposta della Cina è estremamente favorevole alla Russia,… - PalaMedeAegan : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina I Russi hanno minacciato l'apocalisse nucleare prima di ogni nuova consegna di armi. Artiglieria, HIMARS,… -