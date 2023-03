Storia di Fabio | l' atleta che guida i maratoneti non vedenti

Leggi su agi

(Di giovedì 23 marzo 2023) AGI Si sono conosciuti sui social prima della pandemia, ma si sono incontrati per la prima volta di persona solo sabato scorso, a Roma, per partecipare alla maratona.Orrù, 42 anni, originario di Villaputzu (Sud Sardegna), commesso in un market di Muravera ed ex calciatore a livello amatoriale, e Stefano Petranca, 46 anni,e triparalimpico non vedente, originario di Corigliano d'Otranto (Lecce), hanno corso per 42 chilometri uniti ai polsi da un cordino di circa 40 centimetri, in mezzo ad altri 30 mila partecipanti. Al traguardo sono arrivati dopo 4 ore e 50 minuti, ma la loro non è stata una sfida per ottenere il tempo migliore. Oltre al desiderio di incontrarsi per correre insieme, hanno deciso di raccogliere dei fondi per l'Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. La prima maratona come ...