Sassuolo-Inter - Serie A | quasi un testa-cod - probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 4 maggio 2024) Voglia di centrare una salvezza che si è davvero complicata negli ultimi mesi. Leggerezza inevitabile che si è manifestata in questi ultimi giorni, dopo la vittoria nel derby milanese sul Milan che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri e una festa generatasi dopo il match contro il Torino. Sono diametralmente opposti, chiaramente, gli obiettivi che perseguiranno in questa annata duea strisce che completeranno, ufficialmente, questo sabato diA. Ildi Davide Ballardini è attualmente al penultimo posto della graduatoria di massimae ha l’obbligo di reperire punti importanti per centrare la salvezza. L’di Simone Inzaghi ha vinto lo scudetto, quindi è matematicamente certo del primo posto. Ecco tutto quello che c’è da sapere su ...

sassuolo-inter Streaming Gratis: la Diretta LIVE - La Serie A si avvicina ai titoli di coda, dopo una stagione entusiasmante. Tra le diverse gare valevoli per la 35° giornata spicca il match fra Sassuolo e ... Continua a leggere>>

Inter, voglia di ‘vendetta’ col Sassuolo. In caso di vittoria, altro record per Inzaghi - "C'è un paradosso nel campionato dell’Inter. L’unica sconfitta rimediata nelle 34 giornate disputate finora, infatti, è arrivata da una squadra che rischia seriamente di scendere in B, ovvero il ... Continua a leggere>>

Primavera 1. Inter per l’allungo in casa col Verona. Baldini in pole per il dopo Chivu - L'Inter in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sulla Roma, si prepara a chiudere il campionato in testa. Il Milan, alle prese con una serie di sconfitte, cerca di raggiungere i playoff. D ... Continua a leggere>>