Proteste pro-Gaza nelle università Usa - il Wsj rivela | Così gli studenti sono stati preparati mesi prima dagli attivisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 4 maggio 2024) Cidi formazione e pianificazione da parte die gruppi di sinistra dietro lepro-Palestina scoppiateamericane. È quantoil Wall Street Journal, mettendo in luce come le manifestazioni che stanno agitando gli atenei statunitensi non siano state improvvisate. Neiprecedenti agli accampamenti dentro la Columbia University, glihanno iniziato a consultarsi con gruppi come gliNazionali per la Giustizia in Palestina (National Students for Justice in Palestine), veterani dellenei campus ed exvicini al movimento delle Pantere Nere. Hanno, inoltre, svolto una serie di ricerche per prepararsi. ...