Bufera Trump - ‘addormentato’ al processo? Tycoon risponde alle polemiche

(Di sabato 4 maggio 2024)Donald, “addormentato” durante ildi New York? Ile fa chiarezza In questi ultimi giorni il candidato alla presidenza degli Stati Uniti D’America, Donald, sta facendo molto parlare di sé. Soprattutto per quanto riguarda il“Stormy Daniels” che lo vede coinvolto in quel di New York, a pochi mesi delezioni che si terranno nel Paese e che lo vedono come favorito (anche se di pochi voti) alla vittoria finale contro Joe Biden. Proprio su, però, si sono scatenate dellenon da poco. Ovvero? Quella di essere stato avvisato mentre era “addormentato“. Il candidato alla presidenza USA, Donald ...

New York , al via il processo che vede come protagonista Donald Trump : le accuse nei suoi confronti sono molto gravi Nella giornata di lunedì 15 aprile è iniziato il processo penale, di cui sono stati selezionati membri che fanno parte della giuria popolare, contro Donald Trump . Una giuria che ... Continua a leggere>>

trump grande imprenditore Macchè. «Donald, you are fired!» Ecco perché - Ma quale grande imprenditore. «Donald trump, you are fired!». Se avesse partecipato come concorrente al suo reality ... Continua a leggere>>

trump: “Addormentato al processo No, tengo occhi chiusi per ascoltare meglio” - Il post è arrivato dopo che ieri le persone presenti in aula - dove va ricordato non sono ammesse telecamere - hanno visto il tycoon con gli occhi chiusi per ... Continua a leggere>>

Università Usa, parla trump: per il repubblicano «la violenza è a sinistra» - Nella sua rubrica «Oriente Occidente», Federico Rampini torna sulle proteste studentesche in corso negli Stati Uniti partendo da alcune dichiarazioni di Donald trump: «È in corso una rivoluzione di si ... Continua a leggere>>