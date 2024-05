L’Isola dei famosi - chi è il nuovo naufrago | sbarcherà in Honduras il 6 maggio

(Di sabato 4 maggio 2024) News tv. “Arriva lui, top”:dei, il nome delvip che sbarca in– Caos aldeidopo che Daniele Radini Tedeschi ha deciso di lasciare il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Con lui sono cinque i naufraghi che hanno abbandonato il gioco. Ricordiamo che Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi si sono ritirati, mentre Francesca Bergesio e Tonia Romano hanno lasciato il gioco per infortunio. L’attore palermitano Francesco Benigno, come sappiamo, è stato eliminato. Da qui la necessità di nuovi ingressi. Un modo per vivacizzare le dinamiche del game. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “dei”, grave gesto della naufraga: cosa rischia ora Leggi ...

Isola dei Famosi , si cambia. Mentre sul l’Isola continuano le dinamiche, le tensioni, le liti, arriva un cambiamento forte per il reality. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle difficoltà dello show per la prima volta condotto da Vladimir Luxuria. Gli ultimi due giovedì il programma non è ... Continua a leggere>>

I ritiri di Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi da L’Isola dei Famosi hanno scombussolato i piani degli autori e per questo motivo sono stati costretti ad arruolare altri tre nuovi naufraghi . La ricerca dei novelli Robinson Crusoe non è stata semplice, dato che molti vip ... Continua a leggere>>

... l'abbandono di Samuel Peron e il suo passaggio a Mediaset per prendere parte ad uno dei reality show più selvaggi che esiste in Italia, ovvero l' Isola dei famosi . L'ex ballerino di Ballando con ... Continua a leggere>>

In seguito a questa decisione nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Samuel Peron in altri programmi TV, men che meno come protagonista di un reality show come l' Isola dei famosi . La sua ... Continua a leggere>>