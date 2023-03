Samsung Galaxy M54 è ufficiale: è una versione amplificata dell’A54 (Di giovedì 23 marzo 2023) In seguito all’annuncio della scorsa settimana del Samsung Galaxy A54, adesso il colosso di Seul ha lanciato in via ufficiale il Samsung Galaxy M54 5G, altro smartphone di fascia media, la cui presentazione è avvenuta a sorpresa oggi, giovedì 23 marzo, in Medio Oriente. Per il momento, ancora non ci sono precise informazioni sul prezzo, ma resteremo aggiornati non appena giungono ulteriori dettagli in merito. Nel frattempo, andiamo a scoprire insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche. Il nuovo Samsung Galaxy M54 presenta un display touchscreen Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici (con risoluzione 2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e con protezione Gorilla Glass 5; il sensore delle impronte digitali è integrato nel pulsante di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) In seguito all’annuncio della scorsa settimana delA54, adesso il colosso di Seul ha lanciato in viailM54 5G, altro smartphone di fascia media, la cui presentazione è avvenuta a sorpresa oggi, giovedì 23 marzo, in Medio Oriente. Per il momento, ancora non ci sono precise informazioni sul prezzo, ma resteremo aggiornati non appena giungono ulteriori dettagli in merito. Nel frattempo, andiamo a scoprire insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche. Il nuovoM54 presenta un display touchscreen Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici (con risoluzione 2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e con protezione Gorilla Glass 5; il sensore delle impronte digitali è integrato nel pulsante di ...

