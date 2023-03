“Quello non lo vogliamo”. Isola dei Famosi, caos sul concorrente: “Dicono che ha un odore…” (Di giovedì 23 marzo 2023) Il prossimo 3 aprile Alfonso Signorini e il suo lunghissimo, e discusso, GF Vip 7 chiuderanno i battenti per lasciare il posto a Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi 2023. La data d’inizio della 17esima edizione è il 17 aprile e il cast di naufraghi è quasi al completo. Peccato per un cantante campano, che gli altri non vorrebbero. Dal gossip arriva una indiscrezione che sembrerebbe proprio legata allo show che ha luogo in Honduras. Proprio così, stando a quanto riportato in queste ultime ore dal settimanale Nuovo Tv, questo artista non riuscirebbe a risolvere un problema fisico che gli altri non possono tollerare e che ormai conoscono tutti nello showbiz. Il cantante campano sarebbe stato pronto per L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, almeno così s’ipotizza, però il giornale ancora si è tenuto sul vago parlando solo di ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 marzo 2023) Il prossimo 3 aprile Alfonso Signorini e il suo lunghissimo, e discusso, GF Vip 7 chiuderanno i battenti per lasciare il posto a Ilary Blasi e L’dei2023. La data d’inizio della 17esima edizione è il 17 aprile e il cast di naufraghi è quasi al completo. Peccato per un cantante campano, che gli altri non vorrebbero. Dal gossip arriva una indiscrezione che sembrerebbe proprio legata allo show che ha luogo in Honduras. Proprio così, stando a quanto riportato in queste ultime ore dal settimanale Nuovo Tv, questo artista non riuscirebbe a risolvere un problema fisico che gli altri non possono tollerare e che ormai conoscono tutti nello showbiz. Il cantante campano sarebbe stato pronto per L’deidi Ilary Blasi, almeno così s’ipotizza, però il giornale ancora si è tenuto sul vago parlando solo di ...

