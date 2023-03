Poste Italiane, è boom di truffe per gli utenti: ecco la soluzione ufficiale per difendersi (Di giovedì 23 marzo 2023) Poste Italiane risponde all’ondata di tentativi di truffe informatiche a danno dei suoi clienti attraverso un comunicato ufficiale. ecco le indicazioni ed i consigli da mettere in pratica subito. “Non fidarti di chi ti chiede di condividere il PIN della tua carta. E’ un tentativo di truffa”: questo il primo messaggio che appare nella pagina “PSD2 e sicurezza: come difendersi dalle truffe” pubblicata da Poste Italiane sul suo sito ufficiale. A causa di quella che sembra essere in questo momento una vera e propria ondata di tentativi di truffe informatiche a danno dei suoi clienti, Poste Italiane si rivolge ai suoi utenti per fornire indicazioni e ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 marzo 2023)risponde all’ondata di tentativi diinformatiche a danno dei suoi clienti attraverso un comunicatole indicazioni ed i consigli da mettere in pratica subito. “Non fidarti di chi ti chiede di condividere il PIN della tua carta. E’ un tentativo di truffa”: questo il primo messaggio che appare nella pagina “PSD2 e sicurezza: comedalle” pubblicata dasul suo sito. A causa di quella che sembra essere in questo momento una vera e propria ondata di tentativi diinformatiche a danno dei suoi clienti,si rivolge ai suoiper fornire indicazioni e ...

