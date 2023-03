Perché Il Grande Fratello Vip stasera non va in onda: il motivo (Di giovedì 23 marzo 2023) Perché Il Grande Fratello Vip stasera – giovedì 23 marzo 2023 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il reality show oggi non andrà in onda. Un cambiamento improvviso? No, tutto previsto. Anche se evitare lo scontro diretto con la partita Italia-Inghilterra in onda su Rai 1 di sicuro non fa dispiacere a Mediaset. stasera su Canale 5 andrà in onda il film Cambio tutto! Quando torna Ma quando torna in onda il Grande Fratello Vip 2023? Il reality show in vista della finalissima del 3 aprile non andrà più in onda il giovedì, ma solo il lunedì sera. Quindi l’appuntamento con la prossima puntata è per lunedì 27 marzo. Streaming e tv Abbiamo visto ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023)IlVip– giovedì 23 marzo 2023 – non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito: il reality show oggi non andrà in. Un cambiamento improvviso? No, tutto previsto. Anche se evitare lo scontro diretto con la partita Italia-Inghilterra insu Rai 1 di sicuro non fa dispiacere a Mediaset.su Canale 5 andrà inil film Cambio tutto! Quando torna Ma quando torna inilVip 2023? Il reality show in vista della finalissima del 3 aprile non andrà più inil giovedì, ma solo il lunedì sera. Quindi l’appuntamento con la prossima puntata è per lunedì 27 marzo. Streaming e tv Abbiamo visto ...

