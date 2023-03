Mare Fuori 4, nella serie anche la sorella di Sofia Durante (direttrice dell’IPM): ecco chi è, trama e anticipazioni (Di giovedì 23 marzo 2023) . Sembrerebbe trovare risposta, che verrà confermata nella quarta stagione, la new entry avvenuta negli ultimi minuti di “Mare Fuori 3. La nuova detenuta dell’IPM di Napoli, che entra nella cella di Crazy J e l’aggredisce, sarebbe la sorella di Sofia Durante, ovvero l’attuale direttrice dell’istituto penitenziario minorile. La sorella di Sofia Durante in Mare Fuori 4 A fare intuire la loro parentela, una foto tirata Fuori dalla ragazza, che la immortala proprio insieme a Sofia Durante e di quando entrambe erano più giovani. Al momento, la nuova detenuta non ha mai parlato. Si è mostrata schiva e senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) . Sembrerebbe trovare risposta, che verrà confermataquarta stagione, la new entry avvenuta negli ultimi minuti di “3. La nuova detenutadi Napoli, che entracella di Crazy J e l’aggredisce, sarebbe ladi, ovvero l’attualedell’istituto penitenziario minorile. Ladiin4 A fare intuire la loro parentela, una foto tiratadalla ragazza, che la immortala proprio insieme ae di quando entrambe erano più giovani. Al momento, la nuova detenuta non ha mai parlato. Si è mostrata schiva e senza ...

