L'università italiana al top mondiale Siamo i campioni di studi classici Il latinista: la tecnica non basta (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Qs World University Rankings: la Sapienza ai vertici umanistici. Bene anche Pisa, Luiss, Polimi e Bocconi. L'ex rettore di Bologna: 'Le lettere antiche ci fanno capire meglio il mondo. Il latino ...

Venerdì 24 marzo inaugurazione anno accademico ISUFI con Massimo Bray LECCE - Con una lectio magistralis del Direttore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana " Treccani Massimo Bray su "Le sfide del mondo digitale", venerdì 24 marzo 2023 alle ore 11 ...dell'Università ... DSA in classe, cosa devono fare professori e genitori ... è uno dei rari esempi virtuosi della burocrazia italiana! (si ringrazia per la collaborazione la ... Ha due lauree, in Lettere - Filosofia (2002, Università Statale di Milano) e in Storia (2022, ...