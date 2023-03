Leila e i suoi fratelli | dall’Iran il film che ricorda un certo neorealismo e che ha molto a che fare con Asghar Farhadi

(Di giovedì 23 marzo 2023) L’intensa vitalità produttiva del cinema iraniano prova acapolino anche in sala. Uscirà il 6 aprile nei cinema italianie i, terzo lungometraggio del regista Saeed Roustaee, evento di chiusura del 32esimo Festival del cinema africano, Asia e America Latina. Il Fattoquotidiano.it vi presenta il trailer in esclusiva. Il cinema di Roustaee torna ad occuparsi con drammatica veemenza di materiale povertà nell’Iran di oggi. Un tono tragico che talvolta fa affiorare vezzi di comicità acre per descrivere il graduale e disperato indebitamento di una famiglia di classe media destinata allo sfacelo. Il vecchio padre così attento alle tradizioni da finirne egoisticamente ed economicamente strozzato;(Taraneh Alidoosti), l’unica figlia femmina e unica entrata ...

