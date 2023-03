(Di giovedì 23 marzo 2023) Le dichiarazioni del difensore argentino José Luissul bilancio stagionale dell’fino ad ora A L’Eco di Bergamo il difensore dell’Joséha parlato con grande ottimismo in ottica Europa, parlando anche del futuro della squadra nerazzurra. STAGIONE NERAZZURRA – «Non giocare in Europa è stata una delusione, a livello calcistico è più bello giocare ogni tre giorni, a livello di allenamento è cambiato poco. Il Mondiale non credo che abbia inciso: siamo comunque in corsa visto l’equilibrio in campionato». RUSH FINALE – «Ora pensiamo alla Cremonese, è inutile pensare al Bologna che gioca bene o alla Roma che è forte se sbagliamo la partita contro i grigiorossi: occorre continuità soprattutto con le piccole». JUVENTUS E PENALIZZAZIONE – «No, ci preoccupa quello che facciamo o non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : L’ambizione di Palomino: «Atalanta, bisogna tornare in Europa! Sul mio futuro…» -

Le dichiarazioni del difensore argentino José Luissul bilancio stagionale dell'Atalanta fino ad ora A'Eco di Bergamo il difensore dell'Atalanta Joséha parlato con grande ottimismo in ottica Europa, parlando anche del futuro della squadra nerazzurra. STAGIONE NERAZZURRA - "Non giocare in ...... Musso; Toloi,, Scalvini; Zappacosta, De Roon, ...'Atalanta torna in campo al Gewiss Stadium per affrontare la Salernitana. ... "Non bisogna avere il timore di sbagliare madi ...Le dichiarazioni del difensore argentino José Luissul bilancio stagionale dell'Atalanta fino ad ora A'Eco di Bergamo il difensore dell'Atalanta Joséha parlato con grande ottimismo in ottica Europa, parlando anche del futuro della squadra nerazzurra. STAGIONE NERAZZURRA - "Non giocare in ...