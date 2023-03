La Rai snobba la Nazionale femminile e Under 21, la FIGC andrà per conto suo (Di giovedì 23 marzo 2023) La Rai snobba la Nazionale femminile e l’Under 21, presentando un offerta decisamente più bassa rispetto a quella precedente. Una mossa che non è affatto piaciuta alla FIGC, che, dopo aver rimandato al mittente quanto offerto, ha deciso di muoversi in solitaria. Tutti i match delle azzurre e degli azzurrini, quindi, saranno trasmessi sul sito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) La Railae l’21, presentando un offerta decisamente più bassa rispetto a quella precedente. Una mossa che non è affatto piaciuta alla, che, dopo aver rimandato al mittente quanto offerto, ha deciso di muoversi in solitaria. Tutti i match delle azzurre e degli azzurrini, quindi, saranno trasmessi sul sito ... TAG24.

