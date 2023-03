Il cuore franco-tedesco non batte e Scholz non controlla la sua coalizione (Di giovedì 23 marzo 2023) Bruxelles. Il Consiglio europeo di oggi e domani rischia di essere preso in ostaggio da due temi che non sono nemmeno all’ordine del giorno: motore termico ed energia nucleare. Come accade... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 marzo 2023) Bruxelles. Il Consiglio europeo di oggi e domani rischia di essere preso in ostaggio da due temi che non sono nemmeno all’ordine del giorno: motore termico ed energia nucleare. Come accade... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franco_sala : RT @gbongiorno66: Grazie di cuore a tutti per gli Auguri! - vinceS2112 : @matpedrini Per sempre nel mio cuore dopo Van Basten Marco e Baresi Franco - vanessaseffer : ?? Malattie cardiache, fattori di rischio e stili di vita. Intervista al Prof. Romeo. #cuore #Cardiology Video qui ?… - franco_rosolino : RT @ninazilli: A me sta cosa che ci sono dei bimbi lasciati in sospeso mi spezza il cuore. Delle famiglie che si amano ma non esistono per… - Joyofli79316250 : RT @innocente_evas: Abbiamo furiosamente bisogno d'amore. Ci devono toccare le mani che sanno di cuore. E poi morsi e baci tra i capelli e… -