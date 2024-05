Falsi vaccini - la maxi inchiesta Raffica di condanne | inflitti 9 mesi a Ferrero di FdI

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ravenna, 3 maggio 2024 – Un record per Ravenna. Gli imputati erano ben 226: tutti per falso in concorso con il medico che le aveva a suo tempo vaccinati. Di loro, 24 sono stati condannati in abbreviato a pene comprese tra gli 8 e i 12; 98 sono stati rinviati a giudizio (il processo partirà a fine gennaio 2025); 17 sono stati prosciolti (per la precisione sono state pronunciate 11 assoluzioni in abbreviato e 6 non luogo a procedere nelle richieste di rinvio a giudizio). E infine gli altri hanno scelto di patteggiare pene tra i 5e i 6e 20 giorni che in molti casi sono state convertite in una sanzione pecuniaria tra 800 e 2.100 euro. Si è chiusa così nella tarda mattinata di ieri davanti al gup Andrea Galanti l’ultima delle udienze preliminari sulle decine di green pass fasulli scoperti a partire da una verifica della ...