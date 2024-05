Qualifiche Gara Sprint GP Miami - pole Verstappen ma Leclerc c’è | la griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il weekend di Formula 1 negli USA entra nel vivo. Nella serata italiana di venerdì 3 aprile in scena ledelladel GP diche hanno tenuto compagnia agli appassionati dei motori per tutta la serata.position per Max, il dominatore delle ultime stagioni di Formula 1 che sul tracciato della Florida si conferma il più veloce in 1:27.641. Al suo fianco completa la prima fila Charlesche paga un leggero ritardo nel primo settore. In seconda fila Perez e Ricciardo, in terza Sainz e Piastri. Fuori dai migliori 10 le due Mercedes di Russel e Hamilton che non hanno passato il taglio del Q2. Ladidella1ª Fila: 1. ...