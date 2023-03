“Ho paura, non ci vado”. Isola dei Famosi 2023, il concorrente rifiuta la chiamata per l’Honduras (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova brutta notizia per l’Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi. Un papabile concorrente ha rifiutato e ha annunciato la sua mancata partecipazione al reality show di Canale 5. Una batosta per la conduttrice televisiva, che sperava di poter contare sulle sue qualità. Ma invece lui ha troppa paura di prendere parte a questa avventura televisiva e ha anche spiegato le ragioni precise, che lo hanno indotto suo malgrado a rinunciare a questa opportunità lavorativa, che poteva sicuramente dargli ancora più visibilità. Ma non è l’unica news emersa sull’Isola dei Famosi 2023. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, Ilary Blasi in persona avrebbe stoppato un’altra concorrente. L’ex moglie di Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova brutta notizia per l’deidi Ilary Blasi. Un papabilehato e ha annunciato la sua mancata partecipazione al reality show di Canale 5. Una batosta per la conduttrice televisiva, che sperava di poter contare sulle sue qualità. Ma invece lui ha troppadi prendere parte a questa avventura televisiva e ha anche spiegato le ragioni precise, che lo hanno indotto suo malgrado a rinunciare a questa opportunità lavorativa, che poteva sicuramente dargli ancora più visibilità. Ma non è l’unica news emersa sull’dei. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, Ilary Blasi in persona avrebbe stoppato un’altra. L’ex moglie di Francesco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : In certi casi dovresti dire di sì anche quando in realtà non te la senti. Avrai paura, ti sentirai in ansia, avrai… - Pontifex_it : Diamo a Dio il primo posto nella Confessione. Se Lui è il protagonista, tutto diventa bello e confessarsi diventa i… - Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - Andrea_R1977 : @SpudFNVPN Sono talmente disagiati mentalmente che non hanno capito che giocheranno in C il prox anno. Allora attac… - lalijustlali : ma Todaro si vuole muovere a fare il suo lavoro e mettere Alessio in un guanto di sfida? cioè questo rischia di non… -