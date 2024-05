Nicolò Maja - sopravvissuto alla strage in cui il padre uccise madre e sorella | “Mi mancano ogni giorno di più”

Samarate (Varese) – “Erano due persone speciali e mi mancano ogni giorno di più, restano i ricordi di tanti momenti che abbiamo trascorso insieme. Sono sicuro che la mamma e mia sorella Giulia sarebbero orgogliose di me, del percorso che sto facendo per tornare a una vita normale dopo tutto ... Continua a leggere>>

Gallarate (Varese) – È ancora ricoverato in ospedale, Nicolò Maja, dopo l'intervento a cui è stato sottoposto di recente al Circolo di Varese, ma oggi ha potuto lasciarlo per partecipare al pranzo organizzato da Kiwanis club di Gallarate, iniziativa promossa per raccogliere fondi da destinare alle ...