Furto a scuola - ladri rubano i soldi dei distributori automatici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta notte, in via Palermo, al rione Libertà presso un istituto scolastico. Ignoti, dopo essere entrati all’interno della, hanno rubato denaro contante custodito all’interno deidi bevande e merende. E’ in corso d quantificazione il danno. Sul posto per i rilievi i Carabinieri del Comando provinciale di Benevento. Non si ferma dunque, la lunga ondata di furti ainelle scuole. L'articolo proviene da Anteprima24.it.