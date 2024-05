Il Marocco e la produzione di aerei | le strategie del governo nordafricano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag – Al contrario di altri Paesi del Nord Africa, ilnon dispone di giacimenti di idrocarburi: ecco perché ilsta puntando a promuovere il settore manifatturiero come volano per lo sviluppo, sfruttando la vicinanza con l’Europa. Una politica ha dato risultati, tanto che ilè diventato un importante produttore non solo di automobili ma anche di componentistica per veicoli a quattro ruote, al punto che tra i suoi principali investitori vi sono Renault e Stellantis, attratte non solo dal baso costo della manodopera ma anche dalla vicinanza delcon il vecchio continente, un fattore che permettere di abbattere enormemente i costi di trasporto. Ile ladiPer quanto importante però, il settore automobilistico ...