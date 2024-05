Incidente in Val d' Aosta - morto il campione di scialpinismo Denis Trento

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 4 maggio 2024) Tragedia sul Monte Paramont a La Salle, in Valle d’, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita del pluridi. Il 42enne valdostano, guida alpina, non era infatti rientrato a casa ed è scattato subito l’allarme. L’uomo si trovava sopra a una valanga, e ora si indaga per cercare di capire che cosa sia successo. A quanto pare era partito molto presto per scendere in solitaria dalla parete nord della montagna: avrebbe dovuto far ritorno verso mezzogiorno ma nessuno dei suoi familiari lo ha più rivisto.