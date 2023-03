**Fisco: Mattarella autorizza presentazione ddl riforma in Parlamento** (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge delega per la riforma fiscale, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato lain Parlamento del disegno di legge delega per lafiscale, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri.

