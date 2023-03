Coppia e relazioni: la non - monogamia è il trend del momento (Di giovedì 23 marzo 2023) Ecco allora che, a tre mesi dall'inizio del 2023, Ashley Madison , piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali , ha stilato una lista dei termini più in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 marzo 2023) Ecco allora che, a tre mesi dall'inizio del 2023, Ashley Madison , piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali , ha stilato una lista dei termini più in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martadicecose : I fan di coppia puntualmente pretenderanno che non si parli della loro ship e tireranno fuori argomentazioni come “… - jolie_golde : @ECircolare Sai Nicole, oggi leggevo proprio degli effetti devastanti del ghosting, del benching e di altre pratich… - su_sartadori : Perché gli ho spiegato (visto il suo background molto chiuso) che le varianti sono tante, che non sempre il bene (l… - ginplustonic23 : RT @sunsetl87942354: @Mondadori181 Secondo me Non è pronto per relazioni serie. Ricordiamoci che gli amici di Lui mettono like a Gin. Mentr… - sunsetl87942354 : @Mondadori181 Secondo me Non è pronto per relazioni serie. Ricordiamoci che gli amici di Lui mettono like a Gin. Me… -