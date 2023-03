(Di giovedì 23 marzo 2023) L'argentino potrebbe intentare una causa da 54 milioni di euro. Club bianconero e giocatore ai ferri corti per il rinnovo sfumato all'ultimo e le mensilità non ancora ricevute dall'attaccante, poi passato alla Roma

Messosi in luce con la maglia della Roma a suon di prestazioni esaltanti, il futuro di Paulopotrebbe regalare ancora colpi di scena....vola sul destro a girare di. Locatelli dalla distanza, blocca R. Patricio. Prima del riposo, il portiere giallorosso manda sul sul palo un colpo di testa di Rabiot. La sblocca unadi ...A lanciare però un'altra '' sui tifosi della Roma ci pensa Calciomercato e Daniele Longo, che in un articolo rivela chesta ricevendo attenzioni particolare dall'Inghilterra. Il ...

Bomba Dybala, ecco cosa rischia la Juventus ilGiornale.it

Il divorzio, doloroso, tra la Juventus e Paulo Dybala potrebbe rivelarsi doloroso però solo per la Vecchia Signora. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, stando all'audizione in Procura del ...La Sampdoria riceverà alla ripresa delle ostilità la Roma. Il doppio ex Antonio Cassano ha già pero, dal canto suo acceso la ...