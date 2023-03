Aurora Ramazzotti | nozze segrete con Goffredo Cerza?

(Di giovedì 23 marzo 2023)si sta per sposare in segreto con? L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza? Spunta un anello in una foto ma c'è una spiegazione - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e il seno sempre più abbondante, i fan: “Affezionati alle tue t***e” - GossipNews_it : Il pancione enorme di Aurora Ramazzotti fa impazzire Michelle Hunziker. Leggi di più: - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e il prezioso anello di fidanzamento - infoitcultura : Aurora Ramazzotti pronta per il parto: cosa svela il dettaglio notato dai fan -

Non solo mamma,starebbe per diventare anche moglie. Un dettaglio social fa scatenare i rumors.e Goffredo Cerza stanno per diventare genitori del loro primo figlio. Ma non solo. ...... il terribile racconto di Frank Matano Articolo successivo Il pancione enorme difa impazzire Michelle HunzikerSi fanno sempre più insistenti le voci riguardo alle possibili nozze in arrivo frae il suo amato Goffredo Cerza . Nelle scorse ore la figlia di Michelle Hunziker si è fatta nuovamente vedere su Instagram con un importante anello al dito in bella mostra, ...

Michelle Hunziker scherza sul pancione di Aurora Ramazzotti: Mia figlia è tutta bebè Stile e Trend Fanpage

Aurora Ramazzotti si sposa in segreto Ormai manca davvero poco al parto di Aurora Ramazzotti. Tante le fake news che si sono diffuse in queste settimane, ma che sono state smentite dalla diretta ...Sui social Aurora Ramazzotti si è mostrata con un vistoso gioiello al dito e in tanti credono possa trattarsi di un anello di fidanzamento. Aurora Ramazzotti diventerà mamma tra pochi giorni e intanto ...