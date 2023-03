Tom Cruise | la figlia Suri e la scelta del college | non si vedono da 10 anni ma sarà lui a pagare la retta

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’attore non ha più alcun rapporto con laavuta da Katie Holmes. Ma rispetterà gli accordi del divorzio provvedendo alle spese per l’istruzione della ragazza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilbrendy : @Kataklinsmann Tom Cruise qualche buon film lo ha fatto - Kataklinsmann : Arrivato alla fine di quella cagata immonda che è Carnival Row mi sento di dire che Orlando Bloom è senza ombra di… - terracina45 : @SecolodItalia1 Nardella la prossima scena girala con Tom Cruise - keccastar : @galeazzi66 @VEParsi1 Parli di Vittorio Emanuele Custer Giulio Cesare bat man Tom cruise Parsi? …. Secondo me con N… - FilippoCarmigna : Tom Cruise e la figlia Suri: non hanno più rapporti ma lei sta scegliendo il college (e lui dovrà pagare). «Vuole s… -

Rock of Ages - alle 21.30 su Warner TV (Musicale, Commedia, Drammatico, 2012, durata: 123 Min) Un film di Adam Shankman, con, Russell Brand, Catherine Zeta - Jones, Paul Giamatti, Alec ...Le prime voci riguardo le nozze tra Katie Holmes e Jamie Foxx l , che aveva anche pubblicato una foto dell'attrice, ex moglie die diventata celebre in tutto il mondo grazie a Dawson's ...non vede sua figlia Suri ormai da sei anni. Il noto attore americano che, secondo quanto stabilito dal giudice per l'affidamento, potrebbe stare con la figlia, oggi 12enne, per 10 giorni al ...

Tom Cruise e la figlia Suri: non hanno più rapporti ma lei sta scegliendo il college (e lui dovrà pagare). «Vu ilmessaggero.it

Con: Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg, Jeremy Renner, Michael Nyqvist, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ivan Shvedoff, Anil Kapoor, Léa Seydoux, Josh Holloway, Pavel Kríz, Miraj Grbic, Ilia Volo ...Suri, la figlia 16enne di Katie Holmes e Tom Cruise, sta facendo domanda per il college. Ma lo sta facendo con il solo aiuto della madre, perché il papà «non ha rapporti ...