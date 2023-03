“Striscia La Notizia”, Jimmy Ghione pestato di botte: cos’è successo (Di mercoledì 22 marzo 2023) News tv. . Striscia la Notizia è un programma televisivo italiano di genere investigativo e satirico ideato da Antonio Ricci il 7 novembre 1988, e trasmesso su Canale 5 dal lunedì al sabato in access prime time dall’11 dicembre 1989. Ogni sera gli inviati della trasmissione si occupano di qualche inchiesta particolare e spesso mettono in pericolo la loro stessa vita. Ad esempio, la troupe di Striscia la Notizia, guidata da Jimmy Ghione, è andata a controllare il bar all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Eur 6 di Roma, in zona Torrino ed è finita male. Vediamo nel dettaglio cos’è successo al noto inviato del programma.



