Sangiuliano | Favoriremo la ripresa delle trattative bruscamente interrotte Siae-Meta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Questo ministero è perfettamente consapevole dell'importanza di attribuire il giusto valore all'ingente repertorio di opere checoncede in licenza e al contempo della rilevanza che ha per la filiera tutta un utilizzatore comee favorirà laanche nella consapevolezza che devono essere colte le specificità e le particolarità dei servizi online". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennarorispondendo nell'Aula di Montecitorio al question time esposto dalla deputata Rita Dalla Chiesa di Forza Italia sulle iniziative, anche a livello europeo, che il governo intende adottare in relazione alla rimozione dalle piattaforme del gruppo ...