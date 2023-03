Rubarono in autogrill | daspo per 6 ultras del Milan

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Un furto all’di Duino Sud (Trieste) costa caro a seiisti, destinatari di un provvedimento didal questore di Trieste. I sei uomini, in transito verso la Croazia per assistere alla partita di Champions tra Dinamo Zagabria e, riuscirono a sottrarre merce varia di un valore di quasi 2.000 euro, sfruttando il trambusto e l’assembramento che si era creato durante la sosta di dieci pullman nell’area di servizio. Secondo quanto ricostruito, diversiavevano sottratto prodotti esposti sugli scaffali, consumato generi alimentari sul posto e nascosto merce sotto i giubbotti, oltrepassando le casse senza pagare e riempiendo gli addetti alla vendita di insulti. Sul posto erano intervenute la Digos e la Polizia Stradale. Ai destinatari del ...

