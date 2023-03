Milan, è arrivata l’ora della verità per Leão: distanza minima sull’ingaggio, Maldini vuole evitare uno scenario | Primapagina (Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 00:20:00 Fermi tutti! La sosta servirà al Milan per riordinare le idee e al duo Maldini-Massara per riallacciare i contatti con l’entourage di Leão. In ballo c’è un passaggio fondamentale per il futuro del talento portoghese: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I propositi del portoghese sono noti, a parole ha sempre manifestato la voglia di rimanere in rossonero. Ma ora la sabbia dentro la clessidra sta finendo, è arrivato il tempo delle scelte definitive. distanza minima sull’ingaggio- La dirigenza del Milan è arrivata a mettere sul piatto un’offerta per Leão da 6 milioni che con i bonus può arrivare a 7. L’ex Lille chiede 7,5 milioni di euro fissi, la distanza non è ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 00:20:00 Fermi tutti! La sosta servirà alper riordinare le idee e al duo-Massara per riallacciare i contatti con l’entourage di. In ballo c’è un passaggio fondamentale per il futuro del talento portoghese: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I propositi del portoghese sono noti, a parole ha sempre manifestato la voglia di rimanere in rossonero. Ma ora la sabbia dentro la clessidra sta finendo, è arrivato il tempo delle scelte definitive.- La dirigenza dela mettere sul piatto un’offerta perda 6 milioni che con i bonus può arrivare a 7. L’ex Lille chiede 7,5 milioni di euro fissi, lanon è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, è arrivata l’ora della verità per Leão: distanza minima sull’ingaggio, Maldini vuole evitare uno scenario: L… - cmdotcom : #Milan, è arrivata l’ora della verità per Leão: distanza minima sull’ingaggio, Maldini vuole evitare uno scenario - milan_x_life : @paynesqueen Osservazione su qualcuno che chiaramente non ti piace vedi perché sostengo sia ossessione cioè perché… - milansette : Futuro Conte: arrivata la decisione del Tottenham sull'allenatore - M1_Magnum : @Erica_unoesette Il procuratore ha messo l'offerta sul tavolo di Maldini un mese e mezzo fa.Non è Giroud che deve d… -