LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Conti-Macii sognano in grande nelle coppie di artistico

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.59: I padroni di casa però dovranno essere bravi a non sbagliare nulla e a non lasciare niente sul piatto per evitare di dare troppo spazio ai rivali che, ricordiamo, nell’edizione del 2022 ottennero il primo posto approfittando di quattro errori gravi degli orientali spalmati tra short e libero. 2.56: Al momento ci sono dueche partecipano letteralmente ad un altro Campionato. Stiamo parlando degli statunitensi Alexa Knierim-Brandon Frazier e dei giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara. Saranno loro due a giocarsi verosimilmente il metallo più pregiato, con i favori del pronostico tendenti più verso i nipponici 2.53: Si apre il programma con una delle gare più attese per la spedizione azzurra, il programma corto delledi ...

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Conti-Macii per stupire nel corto delle coppie OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Guignard/Fabbri a caccia ...Due motivazioni diverse, un obiettivo in comune: Piazzarsi in alto, molto in alto. Scaldano i motori Matteo Rizzo e Daniel Grassl, gemme della Nazionale italiana di pattinaggio artistico che disputera ...