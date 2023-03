Laura Pausini annuncia le date del World Tour 2023-24 | i biglietti

(Di mercoledì 22 marzo 2023)ledel-24 che partirà quest’estate per poi toccare i palazzetti italiani, europei e americani Fuori oggi le attesissimedel/2024, ilmondiale in partenza il prossimo dicembre da Roma di, reduce dal successo di #30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera senza precedenti. Sarà un grande ritorno live quello diche, dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TicketOneIT : ?? Fuori oggi le attesissime date del World Tour 2023/2024 di @LauraPausini ? ?? Partenza il prossimo dicembre da Ri… - Agenzia_Ansa : Laura Pausini e Paolo Carta sposi, cerimonia segreta a casa dei genitori dopo 18 anni di fidanzamento. A portare gl… - easystranking : ticketmaster che mi manda la mail per comprare i biglietti x laura pausini - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #laurapausini ha annunciato il suo tour mondiale nel giorno in cui ha svelato il suo matrimonio con Paolo Carta https://t.… - CorriereRomagna : Parte da Rimini il world tour di Laura Pausini: allo Stadium l'8 dicembre - -

... nonché della danza, arrivando poi ad affrontare generi diversi, dall'etnico al rock, e collaborare con artisti come Andrea Bocelli, Nino D'Angelo, Sal Da Vinci, Peppino Di Capri e. ...... il nuovo look per la rinascita Per ricevere l'altra cover di Vanity Fair (e molto di più), iscrivetevi a Vanity Weekend Articoli più lettisi è sposata con Paolo Carta: ecco le prime ...Articoli più lettisi è sposata con Paolo Carta: ecco le prime foto delle nozze di Antonella Rossi Perché Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato insieme i compleanni di Leone e ...

Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta: prime foto del matrimonio TGCOM

Come da lei stessa annunciato sui social, sono state rese note le date del tour mondiale 2023 di Laura Pausini, che l’8 dicembre partirà con la data zero dallo Stadium di Rimini. Mentre sarà ...Il blazer da uomo. Sul web rimbalzano le foto di Laura Pausini, che oggi ha detto sì al suo Paolo Carta, fidanzato da tempo immemore e padre della figlia, e il pezzo più commentato del suo look da ...